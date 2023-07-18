Суд Москвы отправил экс-министра культуры Крыма в колонию

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Вера (Арина) Новосельская (слева)

Замоскворецкий суд Москвы во вторник приговорил экс-главу Минкультуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую к 10 годам колонии, сообщается в Telegram-канале суда. Бывшую главу Минкультуры осудили за получение в 2018 году взятки в размере 25 млн рублей при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Новосельской также назначен штраф в размере 128 млн рублей.

Суд признал виновной Новосельскую по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — сказала судья Ирина Зорина.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова. Глава компании останется под арестом до 12 сентября, его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. СМИ сообщали, что Моносов дал взятку замминистра цифрового развития Максиму Паршину. 13 июля суд отправил Паршина под домашний арест.

Как рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, чиновник был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении взятки в 3,5 млн рублей.