«Статусная фигура»: Улюкаеву предрекли роль переговорщика с Западом Политолог Калачёв: Улюкаев после освобождения мог бы стать переговорщиком с Западом

Алексей Улюкаев / Фото Андрей Любимов/АГН «Москва»

Бывший глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев после освобождения из колонии мог бы стать переговорщиком с Западом, предположил политолог Константин Калачёв в разговоре с Lenta.ru. При этом Улюкаев способен быть посредником и для предпринимателей, и для властей. Или же он найдёт себе работу в бизнесе, но вряд ли в госструктурах, считает эксперт.

Если будет нужна какая-то посредническая деятельность, в том числе во взаимодействии крупных компаний российского бизнеса с западными структурами власти или даже во взаимоотношении властных структур обеих сторон, в принципе он мог бы быть в этом полезен. Статусная фигура, вроде как пострадавший и в то же время имеющий большое количество связей и знакомств в международных структурах — этот человек мог бы быть полезен в выстраивании системы связей. А уж каких связей, жизнь покажет, — сказал Калачёв.

Он добавил, что власти вряд ли хотят, чтобы экс-министр уехал из страны и давал интервью с подробностями о московской элите. Его выпустят, если он «наберёт воды в рот» и будет только частным лицом.

Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Улюкаева 27 апреля. В органах прокуратуры и ФСИН отметили его хорошее поведение. Экс-министр в декабре 2017 года был осуждён на восемь лет колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. После освобождения экс-министр не сможет занимать государственных должностей, связанных с «организационно-распределительными и административными функциями». Кроме того, Улюкаеву назначен штраф в размере 130,4 млн рублей.