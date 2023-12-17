Стало известно, сократят ли расходы на социально значимые программы в РФ Медведев: расходы на социально значимые программы в России сокращаться не будут

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Дмитрий Медведев

Статьи расходов на социально значимые программы сокращаться не будут, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на съезде партии «Единая Россия». По его словам, фракция ЕР добилась, чтобы в федеральный бюджет были заложены необходимые средства для помощи наиболее уязвимым слоям населения. В настоящий момент на соответствующие цели тратятся сотни миллиардов рублей, уточнил политик.

Фракция «Единой России» при работе над федеральным бюджетом добилась, чтобы в главный финансовый документ были заложены средства на социально значимые программы помощи наиболее уязвимым категориям граждан: семьям с детьми и пенсионерам. Это сотни миллиардов рублей, и сокращаться такие статьи не будут, — заявил Медведев.

Ранее Госдума предложила обнулить кредиты юридическим лицам, зарегистрированным на территории новых регионов России. Согласно тексту законопроекта, парламентарии также предлагают установить запрет на принудительное исполнение документов о взыскании денег с государственных предприятий по обязательствам, возникшим до 30 сентября 2022 года. Эту же меру предлагают распространить и на муниципальные предприятия.