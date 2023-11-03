Стало известно о переносе визита президента Палестины в Россию Богданов: визит Аббаса в Россию планировался на 15 ноября, но был перенесен

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Махмуд Аббас

Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию планировался на 15 ноября, но был отложен по просьбе руководства арабской страны, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов. По его словам, которые приводит ТАСС, перенос поездки связан с тяжелой обстановкой в регионе.

15 ноября должен был быть визит. По просьбе палестинского руководства этот визит отложен. Они ссылались на то, что действительно сейчас ситуация такая сложная, что президент Аббас не может уезжать из региона, из Рамаллы в этой обстановке, — сказал Богданов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию стоит на повестке дня. Однако он отметил, что из-за сложной обстановки сроки поездки пока не определены.

До этого Аббас во время телефонной беседы с Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ в секторе Газа. Главы государств также обговорили усилия, предпринятые для прекращения огня на Ближнем Востоке.

Путин, в свою очередь, выразил соболезнования жертвам палестинского народа, вновь подчеркнув важность прекращения боевых действий и оказания гуманитарной помощи. Аббас поблагодарил его и добавил, что высоко ценит позицию Москвы по поддержке народа Палестины и по установлению мира на Ближнем Востоке, основанного на резолюциях международного права.