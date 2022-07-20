Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» рассказал о европейском меме, который заставил его негодовать. Картинка-руководство, о которой говорил глава государства, призывает европейцев экономить свет и воду, чтобы «разозлить Путина». По его словам, страны Запада намеренно ищут виноватых в своих же ошибках.

Мне позавчера показали картинку, в Европе в СМИ распространяется. На ней человек изображен, а внизу подпись: «Хочешь рассердить Путина — мой только эти четыре места». Ну что это такое, совсем с ума посходили? Экономьте воду, экономьте электричество. Ну бред какой-то. Понаделали ошибок, а теперь не знают, что с этим делать, ищут виноватых, — сказал Путин.