Вице-канцлер ФРГ признался, что стал реже принимать душ

Фото: shutterstock

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что на фоне необходимости экономии энергии он стал реже принимать душ, передает Der Spiegel. Он добавил, что зимой вообще не будет топить, поскольку возвращается домой поздно. Он встает в шесть утра и уходит с работы в семь вечера. Он отметил, что пенсионерам и людям с низким достатком придется в нынешней ситуации экономии несладко.

Я придерживаюсь того, что рекомендует мое министерство. Я значительно сократил время принятия душа, — отметил Хабек.

Отвечая на вопрос, сколько времени ему требуется для принятия душа, Хабек заметил, что «его коллега из Нидерландов недавно с гордостью сказал, что они хотят использовать кампанию, чтобы сократить среднее время принятия душа с 10 до 5 минут». В связи с этим немецкий министр отметил, что никогда не принимал душ даже 5 минут.

Ранее Хабек заявил, что в Германии запустили второй этап плана по сокращению потребления газа. По его словам, которые приводятся на сайте ведомства, власти планируют представить «аукционную модель экономии», которая позволяет предприятиям отрасли снова закупать топливо, а также предусматривает систему вознаграждений за отказ от топлива.