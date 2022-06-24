«Не упрямьтесь»: вице-канцлер ФРГ посоветовал немцам сменить лейку для душа Вице-канцлер ФРГ Хабек посоветовал немцам сменить лейку для душа, чтобы сэкономить 30% энергии

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Вице-канцлер и министр энергетики ФРГ Роберт Хабек посоветовал немцам не упрямиться и сделать все возможное, чтобы сократить потребление энергии, в том числе сменив лейку для душа, что позволит сэкономить 30%. Хабек заявил, что ему претит мысль, как он живет в одной стране с людьми, поддерживающими какую-либо инициативу только ради денег, поэтому он сразу обнадежил охотников за вознаграждением суммой в €50. Кадры из его обращения транслировались в эфире телеканала «Россия 1».

Нужно перестать упрямиться! Звучит банально: министр энергетики Хабек советует поменять лейку для душа, чтобы сэкономить 30% энергии. Ха-ха, боремся с Путиным лейкой для душа. Но в сумме эти усилия дают ощутимый результат. Тому, кто говорит, что будет помогать только за бонус в €50, я могу сказать одно: ты их не получишь, старик, — заявил Хабек.

Ранее вице-канцлер Германии поделился личным опытом экономии, отметив, что тратит на душ не более пяти минут. Он отметил, что вообще мог бы не топить зимой, так как рано уходит на работу и поздно возвращается, но Хабек скромно добавил, что не считает себя лучшим примером, так от обычных немцев его отличает зарплата министра. По его словам, простым пенсионерам и людям с низким достатком придется несладко из-за энергетического кризиса.