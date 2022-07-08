Совфед одобрил закон об индексации военных пенсий Совфед одобрил закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 10% с 1 июня

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Совет Федерации одобрил закон об индексации с 1 июня пенсий военным пенсионерам на 10%, сообщает ТАСС. Закон был принят Госдумой 28 июня во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина.

Документ также предусматривает установление ежемесячной доплаты к пенсиям в размере 19,5% лицам, которые проходили службу в органах внутренних дел. С 1 октября на 15,5% будет проиндексирована пенсия участникам Великой Отечественной войны.

Наряду с этим закон устанавливает особенности прохождения службы военнослужащими, которые признаны не годными или ограниченно годными по состоянию здоровья и имеют госнаграды за участие в боевых действиях, а также являются ветеранами таковых. Эти лица смогут как продолжить службу на отдельных воинских должностях, так и в любой момент уволиться с военной службы по состоянию здоровья. Во втором случае им будет выплачено единовременное пособие.

Нормативный акт также расширяет круг выгодоприобретателей, которые имеют право на получение страховки в случае гибели военнослужащего. Речь идет о лицах, которые фактически воспитывали и содержали застрахованного не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия. Этот факт должен быть подтвержден в судебном порядке.

Ранее стало известно, что среднегодовой размер пенсии неработающих пенсионеров к 2025 году может составить 24 477 рублей. Проекты Минтруда предполагают, что с 1 января 2023-го страховые пенсии могут быть проиндексированы на 6,8%. В результате среднегодовой размер пенсии неработающих пенсионеров составит 22 174 рубля. С 1 января 2024 года предполагается повысить страховую пенсию на 6,1% (до 23 390 рублей в среднегодовом измерении), с 1 февраля 2025 года — на 4% и с 1 апреля 2025 года — на 3,6% (до 24 477 рублей).