Референдумы на освобожденных территориях Украины об их будущем статусе нужно проводить одновременно, считает руководитель фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет ТАСС. Отдельно он отметил, что в Луганской Народной Республике право решать свою судьбу остается за местным населением.
Население Луганской республики и никто другой должно определять необходимость референдума и сроки его возможного проведения... Это суверенное решение суверенной страны, оно может быть в ближайшее время, если вы спрашиваете мою личную точку зрения, принято, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Слуцкий подчеркнул, что мнение о времени проведения таких референдумов сугубо его личное. Он отметил, что если освобожденные регионы решат присоединиться к России или иметь другой, свободный от Украины статус, то это имело бы смысл делать одновременно и сообща.
Ранее стало известно, что Совет Федерации готов рассмотреть вопрос о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных регионов Украины после проведения там соответствующих референдумов. Об этом заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. При этом она подчеркнула, что жители этих территорий сами должны решать свою судьбу.