Слуцкий: референдумы на освобожденных землях лучше проводить одновременно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Референдумы на освобожденных территориях Украины об их будущем статусе нужно проводить одновременно, считает руководитель фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет ТАСС. Отдельно он отметил, что в Луганской Народной Республике право решать свою судьбу остается за местным населением.

Население Луганской республики и никто другой должно определять необходимость референдума и сроки его возможного проведения... Это суверенное решение суверенной страны, оно может быть в ближайшее время, если вы спрашиваете мою личную точку зрения, принято, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Слуцкий подчеркнул, что мнение о времени проведения таких референдумов сугубо его личное. Он отметил, что если освобожденные регионы решат присоединиться к России или иметь другой, свободный от Украины статус, то это имело бы смысл делать одновременно и сообща.

Ранее стало известно, что Совет Федерации готов рассмотреть вопрос о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных регионов Украины после проведения там соответствующих референдумов. Об этом заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. При этом она подчеркнула, что жители этих территорий сами должны решать свою судьбу.