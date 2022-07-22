Слуцкий предупредил ЕС об эффекте бумеранга Глава ЛДПР Слуцкий предупредил ЕС об усилении эффекта бумеранга из-за санкций

Фото: Пресс-служба ГД РФ

Леонид Слуцкий

Евросоюз путем введения новых санкций может лишь усилить эффект бумеранга в отношении своих же граждан, а также экономики европейских стран, заявил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он написал в своем Telegram-канале, что в ЕС уже «отштамповали» новые ограничения против России.

Налицо полный кризис мысли. Вводимые Брюсселем ограничения становятся все более смехотворными. Еврочиновники стали заложниками своей русофобской политики и теперь просто занимаются бегом по кругу. Единственное, чего они могут добиться, это усиления эффекта бумеранга в отношении собственных граждан и экономики европейских стран, — отметил парламентарий.

По его словам, такие ограничения совершенно точно не повлияют на российскую спецоперацию на Украине, как того хотят «чиновники-русофобы».

В мае Слуцкий возмутился принципам общения с Россией, сформулированным Европарламентом. Его удивило, что избирательная кампания предстоящих в сентябре выборов в Госдуму ещё не стартовала, а в ЕС уже объявляется мобилизация по признанию её результатов сфальсифицированными. Слуцкий подчеркнул, что из этого ничего не выйдет, поскольку Россия пригласит независимых международных наблюдателей, которые смогут удостовериться в проведении выборов по демократическим стандартам, прозрачно и честно.