Силуанов: Россия выполнит все бюджетные обязательства, несмотря на санкции

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Антон Силуанов

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил телеканалу Asharq News, что Россия выполнит все бюджетные обязательства, даже находясь под санкциями. Министр отметил, что правительство в настоящее время проводит политику по снижению дефицита бюджета. Глава ведомства добавил, что в 2022 и 2023 годах данный показатель планируется на уровне двух процентов ВВП.

Задача Минфина и задача правительства заключается в том, чтобы, несмотря на любые ценовые ограничения, санкционные ограничения, колебания цен на мировых рынках, наши все обязательства, которые мы запланировали в бюджете, были выполнены, — пообещал Силуанов.

Он спрогнозировал снижение показателя дефицита бюджета к 2025 году до отметки ниже одного процента.

Экономист Владимир Григорьев ранее заявил, что ослабление курса рубля было ожидаемым из-за снижения экспортных поступлений и введения потолка цен на российскую нефть. Эксперт добавил, что до конца года либо после праздников произойдет коррекция курса. Он отметил, что на фоне роста импорта к концу года спрос на валюту также подействовал на курс рубля. По его словам, на инвесторов сильно повлияло решение западных стран ввести потолок цен на российскую нефть.