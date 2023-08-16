Силовики захотели залезать в телефоны россиян до решения суда «Коммерсант»: МВД попросило разрешить доступ к гаджетам до разрешения суда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел России разработало поправки к закону «Об оперативно-разыскной деятельности», согласно которым у силовиков может появиться доступ к данным россиян из мобильных устройств, а также к облачным хранилищам до решения суда, сообщает «Коммерсант». Ожидается, что изменения позволят ускорить разыскные мероприятия, однако вместе с этим увеличится и число злоупотреблений, считают эксперты.

Изменения дадут силовикам право быстро и до судебного предписания получить удаленный доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и устройств граждан, — говорится в материале.

МВД предлагает напрямую прописать право сотрудников правоохранительных органов получать доступ к удаленной информации, не дожидаясь судебного предписания. Такими правами предлагается наделить МВД и ФСБ.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев рассказал, что в прошлом месяце из органов внутренних дел уволились пять тысяч человек, и назвал недокомплект личного состава в ведомстве критическим. При этом он добавил, что сотрудники министерства обязаны сделать все, чтобы защитить права и свободы россиян.