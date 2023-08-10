В МВД России пожаловались на нехватку сотрудников Колокольцев заявил о критическом недокомплекте личного состава в МВД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев рассказал, что в прошлом месяце из органов внутренних дел уволились пять тысяч человек и назвал недокомплект личного состава в ведомстве критическим. При этом он добавил, что сотрудники министерства обязаны сделать все, чтобы защитить права и свободы россиян. Слова главы МВД приводятся на портале «Лента новостей Крыма».

Я прекрасно понимаю — некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим <...> Но в любом случае, мы обязаны сделать все, чтобы минимизировать эти риски. Прежде всего, для того чтобы удовлетворить спрос населения на защиту прав и свобод, предусмотренных законодательством, — заявил он.

Опрос, проведенный Институтом экономической политики имени Гайдара, показал, что уровень дефицита работников в российской промышленности достиг рекордного уровня с 1996 года. Самая тяжелая ситуация с кадрами наблюдается в легкой промышленности. В апреле 35% опрошенных предприятий заявили о недостатке рабочих.

Ранее были опубликованы результаты исследования, согласно которым, нехватку кадров в IT-сфере испытывают 61% российских работодателей. Наиболее дефицитными навыками были названы программирование, веб-программирование, цифровой маркетинг и разработка приложений.