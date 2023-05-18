Кадровый голод в России побил рекорд 90-х Институт Гайдара: дефицит кадров в России испытывают 35% промышленных предприятий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уровень дефицита работников в российской промышленности достиг рекордного уровня с 1996 года, показал опрос, проведенный Институтом экономической политики имени Гайдара. Самая тяжелая ситуация с кадрами наблюдается в легкой промышленности. В апреле 35% опрошенных предприятий заявили о недостатке рабочих, передает РБК.

Заведующий лабораторией конъюнктурных опросов ИЭП Сергей Цухло отметил, что это очередной антирекорд. По его словам, кадровый голод является одним из основных факторов, сдерживающих промышленный рост после начала конфликта на Украине.

Кадры — это проблема всерьез и надолго. <...> Люди — это не тот ресурс, который можно за полгода получить, — подчеркнул Цухло.

Среди прочих факторов экономист отметил слабый рубль и ослабление спроса. Цухло напомнил, что рекорды нехватки кадров прежде фиксировали в январе и октябре 2022 года, когда недостаток рабочих испытывали 26% и 33% предприятий соответственно, но в январе 2023 года их доля снизилась до 27%. Но в апреле дефицит составил 36%, что стало абсолютным рекордом с 1996 года, отметил специалист.

Ранее были опубликованы результаты исследования, согласно которым, нехватку кадров в IT-сфере испытывают 61% российских работодателей. Наиболее дефицитными навыками были названы программирование, веб-программирование, цифровой маркетинг и разработка приложений.