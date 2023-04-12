Российские работодатели ощутили нехватку кадров в сфере IT «Яков и партнеры»: больше половины работодателей России ощущают нехватку кадров в сфере IT

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Более 50% российских работодателей испытывают нехватку кадров в сфере IT, передает РИА Новости со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Яков и партнеры» и HeadHunter. Наиболее дефицитными навыками являются программирование и веб-программирование.

61% работодателей сталкиваются со сложностями в поиске кандидатов с навыками в сфере цифровых технологий. Наиболее дефицитными стали программирование и веб-программирование (19%), цифровой маркетинг (16%) и разработка приложений (14%), — говорится в исследовании.

Большинство работодателей также заявили об увеличении сроков поиска кандидатов.

Хорошее зарплатное предложение остается самым быстрым способом найти нового сотрудника. Три четверти работодателей с привлекательной финансовой компенсацией находят подходящих кандидатов менее чем за три месяца.

Сложнее всего стало найти сотрудников с опытом, — отмечает Наталья Данина, главный эксперт HeadHunter по рынку труда.

Исследование базируется на опросе более 7000 соискателей и более 220 работодателей по всей России.

Ранее стало известно, что российские вузы установят вступительные экзамены для студентов из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий приказ Минобрнауки России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.