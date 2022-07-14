«Сегодня-завтра»: Алиханов о первых поставках в Калининград Алиханов: первые поставки грузов в Калининград по железной дороге стартуют сегодня-завтра

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Рекомендации Еврокомиссии сняли 80% ограничений транзита в Калининград, заявил глава региона Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, ж/д перевозки начнутся в ближайшие дни. Он подчеркнул, что возобновление железнодорожного сообщения особенно важно для логистики стройматериалов и металлов.

Железнодорожный транзит был разрешен, это хороший результат, мы его достигли, несмотря на все сопротивление со стороны европейцев, литовцев и даже американцев. <...> Я думаю, что буквально сегодня-завтра первые поставки начнутся, — отметил Алиханов.

При этом он напомнил, что автомобильный транзит еще под запретом и поэтому «нужно давить дальше и решать эту проблему целиком и полностью».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что работа с ЕС по транзиту в Калининград через Литву будет продолжена. По его словам, несмотря на решение проблемы, в ходе дальнейшего диалога по данному поводу необходимо урегулировать ряд вопросов.