Россиянам объяснили, как открыть торговую точку на даче и не нарушить закон Депутат Гаврилов: торговый объект в СНТ ставят только после межевания участка

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Перед установкой торгового объекта на территории СНТ необходимо проверить, разрешена ли данная процедура в установленных границах земельного участка, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, на участке необходимо провести межевание.

Если на участке не проведено межевание, обязательно обращаются к кадастровому инженеру, иначе разрешение не выдадут. Изменение вида разрешенного использования возможно, но только в случае, если необходимый вид разрешенного использования предусмотрен территориальным зонированием. Для осуществления процедуры изменения вида разрешенного использования участки нужно в обязательном порядке поставить на кадастровый учет, — добавил Гаврилов.

Ранее Гаврилов рассказал, что российские фермеры могут получить землю без торгов до конца текущего года. По его словам, для этого нужно соблюсти некоторые условия, поскольку земля предоставляется для производства продукции в рамках импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций.

Юрист Илья Русяев ранее заявил, что за выращивание на дачном участке растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, можно получить срок вплоть до восьми лет лишения свободы. По его словам, также за культивирование некоторых растений предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей.