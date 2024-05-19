Российским фермерам раскрыли, как получить землю без торгов Депутат Гаврилов: фермеры в РФ могут получить землю без торгов до конца 2024 года

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Российские фермеры могут получить землю без торгов до конца текущего года, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, для этого нужно соблюсти некоторые условия, поскольку земля предоставляется для производства продукции в рамках импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций.

Получить государственные и муниципальные земли в аренду или собственность без торгов могут фермеры до конца 2024 года. Но для этого нужно соблюсти ряд условий. Земля предоставляется для производства продукции в рамках импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций. В каждом регионе перечень продукции свой и включает в себя определенное количество наименований, — отметил собеседник.

Депутат добавил, что речь может идти об овощных и бахчевых культурах, ягодах, грибах, семенах плодовых культур, сахарной свекле. При этом фермеры, решившиеся на импортозамещение, будут обязаны использовать земельный участок в соответствии с видом его разрешенного использования, изменить его будет нельзя, подчеркнул Гаврилов. Он отметил, что установить, находится ли земельный участок в государственной или муниципальной собственности, сдает ли собственник его в аренду, можно самостоятельно с помощью сервиса Росреестра «Публичная кадастровая карта».

Здесь содержится информация о площади участка, его кадастровой стоимости, категории земель, ограничениях и другие сведения. То есть, по сути, до конца года действует двойное решение — антисанкционная мера с целью усилить продуктовую безопасность и одновременно нефинансовое стимулирование фермерства, что важно и в социальном аспекте, — резюмировал Гаврилов.

Ранее в правительство на рассмотрение был направлен законопроект, согласно которому ветеранам боевых действий будут выделяться земли на бесплатной основе, только если на них есть вся необходимая инфраструктура. Соответствующий документ, составленный депутатами от партии «Новые люди» Амиром Хамитовым и Владиславом Даванковым, может вступить в силу с января 2025 года.