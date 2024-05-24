Дачникам рассказали, за какие растения на участке можно сесть на восемь лет Юрист Русяев: за наркотические растения на дачном участке можно получить срок

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За выращивание на дачном участке растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, можно получить срок вплоть до восьми лет лишения свободы, предупредил в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. Эксперт отметил, что также за культивирование некоторых растений предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей.

Согласно действующему законодательству РФ (постановление правительства РФ № 934), за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, предусмотрена административная и уголовная ответственность по ст. 231 УК РФ (штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок от двух до восьми лет), — пояснил юрист.

Как отметил эксперт, с 2024 года на дачном участке нельзя выращивать ипомею трехцветную. Также запрещено культивировать мак снотворный, коноплю, кат, гармалу, кокаиновый куст, кактусы с мескалином и галлюциногенные грибы. Русяев уточнил, что штрафы и тюремные сроки назначаются в зависимости от количества растений на участке. Он посоветовал дачникам не высаживать побеги с психоактивными веществами, удалять дикорастущие и следить за перечнем запрещенных к выращиванию.

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