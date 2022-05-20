Россия усилит западные границы на фоне вступления Швеции и Финляндии в НАТО Шойгу: до конца года на западе России создадут 12 новых воинских частей

Фото IMAGO/Christian Ohde/Global Look press

До конца года в Западном военном округе будут сформированы более 10 новых воинских частей в ответ на усиление НАТО около границ России, сказал министр обороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства. По его словам, которые приводит ТАСС, в зоне ответственности ЗВО продолжает нарастать напряженность, в том числе из-за возможного вступления в Альянс Финляндии и Швеции.

До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений, — заявил Шойгу.

Он также отметил, что одновременно с мерами противодействия продолжатся поставки в войска современного вооружения и военной техники. В этом году планируется получить более двух тысяч единиц такого вооружения.

После начала военной спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия объявили о намерении подать заявку на членство в НАТО. 18 мая представители МИД этих стран прибыли в Брюссель, чтобы передать заявки генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу, хотя против их решения выступила Турция.

В ответ на это президент России Владимир Путин отметил, что ответ Москвы на вхождение Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от расширения инфраструктуры Альянса. По мнению российского лидера, «проблемы создаются на голом месте».