Россия направит в Турцию дополнительную группировку спасателей

Фото: mchs.gov.ru

Глава МЧС России Александр Куренков распорядился направить в пострадавшую от землетрясения Турцию дополнительную группировку спасателей, сообщается в Telegram-канал ведомства. Спасатели уже готовятся к вылету в зону бедствия.

По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Турцию будет направлена дополнительная группировка спасателей. В настоящий момент идет подготовка сотрудников ведомства к вылету в зону ЧС, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский отряд «Центроспас», аттестованный по методологии INSARAG как отряд тяжелого класса, способный вести непрерывные работы на нескольких участках одновременно, прибыл в наиболее пострадавший в результате землетрясения район Турции — Кахраманмараж. В поисках людей спасатели задействуют беспилотники, а также развернут аэромобильный госпиталь с терапевтическим, операционным и реанимационным блоками.

Землетрясение на юго-востоке Турции произошло утром 6 февраля. Магнитуда составила 7,8. По последним данным, погибли 6234 человека, число пострадавших превышает 31 тысячу человек. Власти страны объявили регионы, затронутые землетрясением, зоной бедствия и ввели там режим чрезвычайного положения.