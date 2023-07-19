Росгвардии разрешили вооружаться тяжелой военной техникой Госдума проголосовала за право Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении и в целом за законопроект о праве Росгвардии иметь в своем арсенале тяжелую военную технику, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Документ также заменяет в законе термин «оружие» на более широкое понятие «вооружение».

Такую технику росгвардейцы смогут применять для освобождения заложников, защиты граждан, должностных лиц и военнослужащих, обеспечения безопасности при массовых беспорядках и в чрезвычайных ситуациях, остановки транспортного средства, а также для пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований, — рассказали в Госдуме.

Авторами поправок в закон «О войсках национальной гвардии» выступили глава оборонного комитета Андрей Картаполов, комитета по безопасности Василий Пискарев и комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Военный эксперт, публицист и полковник в отставке Виктор Баранец в комментарии NEWS.ru объяснял, почему Росгвардии необходимо тяжелое вооружение. Он подчеркнул, что «облачение» ведомства в новые доспехи позволит России быстрее добиться успехов в ходе специальной военной операции. Он не исключил, что оснащение Росгвардии танками может вызвать недовольство в обществе, однако назвал это «неправильным мышлением».