Роботы начнут отслеживать запрещенный контент по запросу властей

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Роскомнадзор планирует внедрить систему искусственного интеллекта с целью нахождения запрещенного контента в рунете. Поисками поставщика оборудования уже занимается подотчетный РКН Главный радиочастотный центр, сообщают «Известия».

Стартовая цена разработки составит ₽70 млн, а итоги конкурса будут подведены 30 июня. Эту информацию подтвердил в том числе и сотрудник центра Алексей Домрачев во время выступления на XIII Международном IT-форуме.

Такое предложение подготовлено, руководство Роскомнадзора нас поддержало. Нам выделены деньги, запущен целый ряд проектов с использованием искусственного интеллекта, — рассказал специалист.

Отмечается, что система под названием «ОКУЛУС» будет отслеживать в интернете фото- и видеоматериалы экстремистского и террористического характера, а также призывы к употреблению запрещенных веществ. Ее пропускная способность составит не менее 200 тыс. изображений в сутки, а погрешность около 20%. При обнаружении запрещенного контента он будет перенаправляться в Роскомнадзор.

Ранее стало известно, что российские силовые ведомства закупят систему «Досмотр» для скрытного досмотра людей в общественных местах. Эта технология оценивает степень опасности человека для окружающих по его сетевой активности, микровыражениям лица и походке.