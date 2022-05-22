Решетников заявил о шансах для Таиланда занять освободившиеся ниши в РФ

Максим Решетников / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что антироссийские санкции могут стать возможностью для Таиланда выйти на рынок и занять освободившиеся нищи в РФ. Министр заметил, что санкции, с одной стороны, это проблема, а с другой — возможности, пишет ТАСС.

В частности, это шанс для таиландской экономики выйти на российский рынок.

С другой стороны — это возможности для российских предприятий, которые сейчас активно ищут новые рынки сбыта, переориентируют свою продукцию, — пояснил Решетников.

В частности, отметил глава ведомства, это касается энергоресурсов, нефти, газа, удобрений, продовольственных и машиностроительных товаров. Поэтому у стран есть вариант обсудить и максимально использовать открывающиеся возможности, заметил Решетников. Министр добавил, что Россия уже давно живёт в условиях санкций.

Ещё в 2014 году был принят первый пакет, в результате мы смогли воспользоваться, использовать это давление извне, которое на нас было, для укрепления собственной экономики, — сказал глава экономического ведомства.

Поэтому, пояснил Решетников, за это время было укреплено машиностроение, а также разработаны варианты диверсификации экспорта. По словам представителя кабмина, последняя волна санкций является беспрецедентной. Она охватила более 10 тыс. юридических и физлиц. затронула многие секторы экономики. В частности, рестрикции затронули изъятие золотовалютных резервов страны и арест собственности юрлиц в Европе.

Несмотря на это, Россия выдержала санкционное давление.

У нас снижается инфляция и запущены процессы структурной перестройки экономики, в том числе <...> идет переориентация с западных рынков, западных цепочек создания дополнительной стоимости, на восток, в первую очередь на азиатские рынки, — сказал Решетников.

Министр обратил внимание, что история отношений России и Таиланда насчитывает 125 лет. Это, считает глава Минэка, имеет большие возможности для развития и «блестящего будущего».

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников в ответном письме на обращение главы КПРФ Геннадия Зюганова по поводу законопроекта о выходе из ВТО заявил, что Россия должна остаться членом организации, несмотря на западные торговые санкции. По мнению Решетникова, участие России в ВТО принесло множество экономических преференций.