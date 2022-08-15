Разработчик перспективной российской РСЗО заявил, что она станет роботом Гендиректор ВНИИ «Сигнал» Пименов: перспективная российская РСЗО станет роботом

Фото: Nic Markoff/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Гендиректор предприятия — разработчика комплекта роботизации для перспективной реактивной системы залпового огня (РСЗО) — ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов заявил, что она станет роботом. Создаваемая РСЗО сможет работать и с экипажем, и в беспилотном варианте, пояснил он в беседе с РИА Новости.

Агентство отмечает, что пока на вооружении у российских военных нет роботизированного орудия такого типа.

Мы работаем над роботизацией перспективной реактивной системы залпового огня. Эта работа позволит исключить нахождение экипажа боевой машины в опасной зоне, при этом мы сохраним возможность управления РСЗО человеком из кабины боевой машины, — рассказал гендиректор «Сигнала».

При этом он уточнил, что «полная» роботизация такой РСЗО является нецелесообразной из-за снижения технических характеристик.

Например, если она (машина) совершает марш к месту боевой работы, то какой смысл гнать её в дистанционном режиме? Управление удалённым оператором, хоть и немного, но снижает характеристики движения транспортных средств, — подчеркнул Пименов.

Ранее стало известно, что военный эксперт Алексей Леонков заявил: представители НАТО изучают потенциал российской армии, в связи с чем ВС РФ не используют на Украине новейшие образцы вооружения. Специалист уточнил, что слежка со стороны Альянса не позволяет России использовать новейшие зенитно-ракетные комплексы «Бук-М3» и «Тор-М2».