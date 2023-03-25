Путину доложили, сколько пассажиров перевезут в Крым в летний сезон Глава Минтранса доложил Путину о планах перевезти в Крым 3 млн пассажиров в летний сезон

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три миллиона пассажиров планируют перевезти в Крым с начала мая по конец сентября, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр транспорта Виталий Савельев. Количество поездов, следующих на полуостров, в высокий сезон увеличат до 22, также должны дополнительно привлечь 400 пассажирских вагонов, добавил глава Минтранса.

В направлении Крымского полуострова <...> собираемся обеспечить три миллиона пассажиров в период с 1 мая по 30 сентября, — сказал глава Минтранса.

В сезон отпусков российские авиакомпании также планируют расширение маршрутной сети, рассказал Савельев. Воздушным транспортом в 2023 году планируют перевезти 101,3 млн пассажиров, при этом на март уже перевезли 13,8 млн, а это на 416 тысяч больше, чем предусматривает план на этот год, подчеркнул он.

Летний сезон на внутренних водных путях стартовал 25 марта, по словам главы ведомства. За сезон водным транспортом планируют перевести 9,5 млн пассажиров, доложил глава Минтранса.

Прошлым летом глава к настоящему моменту уже не существующего Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что отдыхать в Крыму безопасно. Она рассказывала, что в июле на полуострове отдыхали ее родители и сестра.