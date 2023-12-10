Путин: Запад на все готов, лишь бы навредить России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин уверен, что Россию никогда не получится оттеснить, ослабить и раздавить. В то же время он подчеркнул, что Запад на все готов, лишь бы навредить интересам страны. Фрагмент беседы главы государства с военными в Кремле опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

На все готовы, готовы с кем угодно сотрудничать, только бы России навредить, — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что страна вышла из некоторых международных правозащитных институтов. Однако, по словам российского лидера, шаги, предпринимаемые РФ в данном направлении, не означают отказа от принципов, заложенных во Всеобщей декларации прав человека. Наоборот, подчеркнул политик, Москва открыта для сотрудничества в этом направлении и готова находить новые решения для создания «справедливой» системы обеспечения прав человека.

До этого председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев отметил, что Запад использует доктрину прав человека для разрушения суверенитета других государств и обеспечения своего доминирования. По мнению правозащитника, именно в этом кроется причина «существующего глубокого кризиса».

Как считает немецкий журналист Вольфганг Мюнхау, страны Запада теряют союзников на Глобальном Юге из-за России и Китая. По его словам, мнение о том, что США и Европа имеют доминирующее положение в мире, ошибочно. Он пояснил, что Россия и Китай сегодня очень активно взаимодействуют с африканскими странами. Кроме того, КНР стала главным инвестором в Чили.