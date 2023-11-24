В Германии пожаловались на утрату союзников из-за России и Китая NS: Запад лишается союзников на Глобальном Юге из-за России и Китая

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Страны Запада теряют союзников на Глобальном Юге из-за России и Китая, написал немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье, опубликованной изданием New Statesman. По его словам, мнение о том, что США и Европа имеют доминирующее положение в мире, ошибочно.

Он пояснил, что Россия и Китай сегодня очень активно взаимодействуют с африканскими странами. Кроме того, КНР стала главным инвестором в Чили.

Эти страны Глобального Юга больше не играют за нас, — написал Мюнхау.

Он отметил, что санкционная политика привела к провалу западной дипломатии и партнерству Москвы с Пекином в борьбе с США и их союзниками. Кроме того, автор статьи указал на снижение доли Запада в мировой экономике, добавив при этом, что «не уменьшается только наше эго».

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что кандидат на пост премьер-министра Нидерландов Герт Вилдерс может стать одним из важнейших союзников России в НАТО. По его мнению, в сложившейся ситуации президенту РФ Владимиру Путину «нужно лишь сидеть сложа руки» и наблюдать за тем, как рушится поддержка Украины.

До этого стало известно, что новый президент Аргентины Хавьер Милей не собирается разрывать отношения с Россией и Китаем, несмотря на несогласие с их политикой. Советник президента Диана Мондино отметила. что, дипломатические отношения существуют не только для поддержания дружбы между государствами, но и для решения возникающих конфликтов.