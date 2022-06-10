Путин указал, кто должен заниматься восстановлением Афганистана Путин: США и их союзники должны восстановить Афганистан

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Кабул столица Афганистана

США и их союзники должны взять на себя основные обязательства по восстановлению Афганистана после войны, завил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым. По мнению главы РФ, Вашингтон должен помочь Афганистану в решении социально-экономических проблем.

По нашему твердому убеждению, основные обязательства по реконструкции Афганистана, в первую очередь финансовые, должны взять на себя США и их союзники, чье двадцатилетнее присутствие и привело эту страну к критической черте, — сказал Путин.

По словам президента России, Москва намерена продолжить совместную работу с Ашхабадом и несколькими другими партнерами по вопросам постконфликтного восстановления Афганистан. В рамках таких консультаций будут обсуждаться вопросы по интеграции Кабула в региональные инфраструктурные и логистические проекты.

Кроме того, и Туркмения, и РФ заинтересованы в безопасности в Афганистане, подчеркнул Путин. Он указал на то, что ключевыми факторами развития этой страны должны стать «решения острых социально-экономических проблем» и «нейтрализация исходящих с афганской территории угроз».

В настоящее время Афганистан находится под контролем движения «Талибан» (террористическая организация — запрещена в РФ), которое предпринимает попытки после многолетней войны восстановить в стране порядок.