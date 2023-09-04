Путин сообщил Эрдогану о возможной «реанимации» зерновой сделки

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова реанимировать зерновое соглашение, однако это может случиться только после исполнения требований российской стороны. Он подчеркнул, что Россия, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, а также способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом глава государства подчеркнул, что переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере, обсуждены все ключевые вопросы российско-турецкого взаимодействия.

Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию, мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку. Я сегодня об этом еще раз сказал президенту. И сделаем это сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности, — сказал Путин.

Глава Турции, в свою очередь, заявил, что новый пакет предложений по зерновой сделке может способствовать ее возобновлению. По словам Эрдогана, Анкара считает справедливыми ожидания России по зерновому соглашению. Турецкий лидер выразил уверенность, что в короткие сроки будет достигнуто решение, «которое будет соответствовать нашим ожиданиям». Кроме того, турецкая сторона готова оказать содействие в переработке российского зерна для его дальнейшей отправки в нуждающиеся страны.

Я верю, что мы в короткие сроки достигнем решения, которое будет соответствовать нашим ожиданиям. Выдвигаемые альтернативные предложения не смогли обеспечить устойчивую, безопасную и долговременную модель, такую как черноморская инициатива, — заявил Эрдоган.

Эрдоган 4 сентября прибыл в Сочи для проведения переговоров с главой российского государства. Турецкие СМИ называли зерновую сделку основной темой для разговора.

Ранее СМИ сообщали, что ООН не планирует подключать Россельхозбанк к системе SWIFT ради возобновления зерновой сделки. По словам дипломатических источников, в настоящий момент рассматриваются другие варианты. Среди них взаимодействие с дочерней структурой банка.