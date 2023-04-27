Путин разрешил делать исключения из антиукраинских санкций

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин разрешил правительству делать исключения из антиукраинских санкций, введенных с 2018 года. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вносит изменения в предыдущий — «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ».

Предоставить правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений, предусматривающих неприменение специальных экономических мер, — следует из документа.

В силу указ вступает сегодня, 27 апреля.

Ранее Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Согласно ему, при конфискации или ограничении прав на собственность РФ за границей будет установлено внешнее управление активами недружественных стран на территории России.

Документ указывает, что временное управление активами враждебных государств может быть прекращено по решению президента России. В список активов, подлежащих передаче под временное управление, включены доли иностранных акционеров в компаниях «Юнипро» и ПАО «Фортум».