Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом Лиине

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Виктор Лиина

Президент России Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом Виктору Лиине, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации. В рамках этого же указа президент присвоил звание генерал-полковника первому заместителю главкома ВКС России Виктору Афзалову.

Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных сил РФ: <...> адмирала Лиине Виктору Николаевичу, — говорится в указе.

Лиина родился 19 июня 1968 года в городе Печоры Псковской области. В 2016 году он был назначен первым заместителем командующего Черноморским флотом, а с 2019 года служил на посту заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил. 5 октября 2021 года указом Путина Лиина назначен командующим Балтийским флотом.

Адмирал награжден орденами «За военные заслуги», «За морские заслуги», орденом Нахимова, а также различными ведомственными медалями.

Ранее Путин наградил орденом Мужества посмертно депутата парламента ДНР Марию Пирогову. О гибели Пироговой стало известно 6 декабря. Девушка получила смертельные ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ. Врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил смерть в общей сложности четырех человек в результате обстрела.