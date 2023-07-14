Путин поручил создать фонд сохранения исторического облика Сергиева Посада

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Президент России Владимир Путин распорядился учредить Фонд по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию Сергиева Посада, сообщает пресс-служба Кремля. Согласно указу, председателем совета фонда назначен гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

В документе подчеркивается, что инициатива призвана обеспечить развитие города в качестве «национального духовного центра и объекта притяжения туристов».

Учредителем фонда значится правительство РФ. Финансирование будет осуществляться за счет бюджетных средств, а также добровольных имущественных взносов и пожертвований.

В попечительский совет фонда войдут глава администрации президента РФ Антон Вайно и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Руководить работой фонда будет генеральный директор, назначаемый советом.

Ранее Путин также поручил возобновить программу мегагрантов для исследовательских проектов. Она представляет собой публичный конкурс, проводимый с целью привлечения ведущих ученых в российские университеты. Ее учредили еще в 2010 году. В рамках этой программы за пять лет ученый должен получить на реализацию своего проекта 500 млн рублей при условии работы в России на постоянной основе.