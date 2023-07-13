В России вернут программу мегагрантов для исследователей Путин объявил о возобновлении программы мегагрантов для исследователей

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Президент России Владимир Путин объявил о возобновлении программы мегагрантов для исследовательских проектов. В рамках Форума будущих технологий он поручил Госдуме и Правительству РФ проработать возможность финансирования до 2026 года.

Я прошу в рамках национального проекта по формированию экономики данных определить меры поддержки фундаментальных исследований, включая увеличение объемов финансирования, — сказал президент.

Программа мегагрантов представляет собой публичный конкурс, проводимый с целью привлечения ведущих ученых в российские университеты. Ее учредили еще в 2010 году. В рамках этой программы за пять лет ученый должен получить на реализацию своего проекта 500 млн рублей при условии работы в России на постоянной основе.

Ранее президент уже заявлял, что Россия столкнулась с технологической блокадой, которую организовали правящие элиты некоторых государств. Страна столкнулась с серьезными ограничениями. Таким образом, по словам Путина, Россию пытались заставить отказаться от суверенитета.

Путин признал, что Россия действительно приобретала некоторые готовые решения в области высоких технологий за рубежом, пока перед ней не закрыли дверь. Президент уверен, что такой подход не помешает стране добиваться целей и идти своим путем.