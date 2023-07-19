Путин поручил разобраться в причинах пожара на полигоне в Крыму

Фото: Елена Гриценко/ТАСС

Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства поручил разобраться в причинах пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Он также призвал оказать помощь местным жителям и обеспечить их полную безопасность. Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе доклада главе государства заявил, что на полигоне после пожара сдетонировала часть боеприпасов. По его словам, никто не пострадал, ситуация находится под контролем.

С причинами пожара надо будет еще разобраться, а что касается помощи люди и обеспечения их безопасности — нужно сделать все по максимуму, чтобы решить эти задачи, — сказал Путин.

Ранее Аксенов заявил, что причины пожара на полигоне установят следственные органы, а его последствия будут ликвидированы в кратчайшие сроки. Он призвал крымчан соблюдать спокойствие.

Власти решили эвакуировать более двух тысяч человек из зоны, прилегающей к полигону. Эвакуация проводилась из поселений Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное, расположенных неподалеку от полигона. Людям придется покинуть свои дома примерно на сутки.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что пожар на военном полигоне устроили диверсанты. Он допустил, что это сделали местные жители, завербованные Службой безопасности Украины. По его словам, не все люди, проживавшие в Крыму долгое время, обрадовались российской власти. Многие затаили обиду.