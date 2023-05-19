Путин оценил экспорт вооружений из России Путин: Россия сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный ракетный комплекс «Викинг» на выставке в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»

Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении трудовым коллективам и ветеранам с 70-летием создания системы государственного управления военно-техническим сотрудничеством с иностранными государствами. Как сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, страна успешно экспортирует существенные объемы вооружения, несмотря на беспрецедентное давление санкций и недобросовестную конкуренцию США.

Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники, — говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что США и Россия остаются лидерами на мировом рынке поставщиков оружия, но за последние пять лет разрыв между ними значительно увеличился. По данным аналитиков, с 2018 по 2022 год экспорт вооружений из США увеличился на 14% по сравнению с 2013–2017 годами, а их доля в глобальном объеме составила 40%. При этом российские продажи за тот же период времени сократились на 31%, доля в глобальном объеме опустилась до 16% против 22% ранее.