Путин объяснил, чем полезен для России стремительно меняющийся мир Путин: Россия в стремительно меняющемся мире будет только укреплять свою силу и суверенитет

Президент России Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Россия в быстро меняющемся мире будет только укреплять свою силу и суверенитет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Международного дня защиты детей. Также глава государства поздравил школьников, педагогов и родителей с праздником.

Вы живете, растете в очень динамичное время, когда мир меняется, причем меняется стремительно. Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет, — отметил российский президент.

Путин также указал на то, что будущее страны зависит в том числе и от неравнодушия и инициативы молодого поколения. Он выразил уверенность в том, что у молодёжи есть все необходимые качества для того, чтобы вместе строить Россию будущего, а также возможности для реализации целей и мечтаний.

Также Владимир Путин заявил, что трудолюбие и целеустремленность являются составляющими, необходимыми для успеха в жизни. Важными свойствами личности глава государства также назвал доброту и человечность.