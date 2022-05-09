Путин: нет сомнений, что результаты спецоперации будут достигнуты

Боевая работа танкистов и мотострелков ВС РФ / Фото Станислав Красильников/ТАСС

Результаты военной спецоперации, которую Россия проводит на Украине, будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с Артёмом Жогой — отцом погибшего в ДНР командира батальона «Спарта» Владимира Жоги по прозвищу «Воха». Глава государства подчеркнул, что не сомневается в достижении поставленных перед российской армией целей. Ранее он подчёркивал, что основной задачей спецоперации является защита жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также Крыма и всей России.

Все намеченные планы выполняются. Результат будет достигнут. На этот счёт никаких нет сомнений, — резюмировал он.

Глава государства отметил, что российские военные «воюют мужественно, героически, профессионально».

Он также отметил, что у России не было ни одного шанса решить украинский конфликт мирным путём, однако если бы такая возможность была, Москва бы ею воспользовалась.

В конце апреля Путин заверил, что все поставленные перед российской армией задачи в ходе спецоперации будут выполнены. Глава государства добавил, что солдаты ВС РФ предотвратили масштабный конфликт, который бы мог произойти на территории страны, но уже по иным сценариям.

22 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что Россия достигнет своих целей в спецоперации на Украине. Он выразил согласие с предположением о том, что работа Вооружённых сил РФ может продлиться до конца следующего года.