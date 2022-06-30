Путин назвал один из приоритетов службы разведки Путин назвал одним из приоритетов СВР содействие развитию промышленного потенциала

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назвал одной из главных задач Службы внешней разведки получение информации, способствующей промышленному развитию страны в условиях санкций, передает РИА Новости. Об этом он заявил, выступая в штаб-квартире СВР.

Как и раньше, один из приоритетов работы СВР — содействие развитию промышленного потенциала, — сказал Путин.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин рассказал, что российская спецоперация на Украине стала точкой невозврата для коллективного Запада в политике русофобии. По его словам, Запад «откровенно попирает собственные основные принципы», включая неприкосновенность частной собственности, свободу слова и неограниченное распространение информации.

Ветеран Службы внешней разведки России сообщил, что руководитель Советского государства Никита Хрущев случайно выдал легендарного агента советской разведки Кима Филби, когда в беседе с зарубежными представителями заявил о некоей операции, готовившейся против Советского Союза. По его словам, политики нередко случайно выдают какую-то тайну, что может привести к провальным операциям разведчиков.