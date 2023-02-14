Путин призвал повысить качество работы судей Путин назвал эффективную защиту прав граждан залогом демократического развития России

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Совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов, 2022 г.

Эффективная защита прав и свобод граждан судами — это залог развития России как правового, демократического государства, заявил президент РФ Владимир Путин, на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции, передает ТАСС. Он добавил, что защита бизнеса в РФ от необоснованного уголовного преследования особенно важна в условиях санкционной агрессии.

Важно, чтобы принятые по итогам съезда решения вели к реальным изменениям, повышали качество работы судебной системы. А значит, делали более доступной и эффективной защиту прав, свобод и законных интересов наших граждан. В этом — залог развития России как правового, демократического государства, — сказал Путин.

Ранее глава РФ высоко оценил тот факт, что граждане выигрывают споры в Конституционном суде России. На встрече с Зорькиным он заявил, что большая осведомленность людей о компетенции КС говорит о повышении правовой грамотности людей.

В свою очередь председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин отметил, что жалобы граждан становятся более грамотными: по его словам, если в 1990-е годы половина из примерно 19 тысяч обращений вообще не относилась к компетенции Конституционного суда, то сейчас люди знают, по каким именно вопросам следует туда обращаться.