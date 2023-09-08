Путин дал совет молодому ученому, какую жену ему следует искать Путин посоветовал ученому в Сарове искать жену, которая мыслит образами

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин пожелал молодому ученому, изучающему нейтрино, удачи в поисках частицы, а также в поисках жены. Диалог между главой государства и исследователем произошел в ходе встречи главы государства с учеными Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ).

Неизвестно, что важнее. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка. И что вы будете делать? Про нейтрино забудете? — спросил глава государства.

В ответ на это собеседник сообщил, что, возможно, нашел нужную формулу: жена должна быть архитектором, и тогда она, как человек искусства, ощутит красоту вселенной, как это чувствуют физик и математик.

Путин посоветовал молодому человеку не ограничиваться стереотипами и выбирать человека, который «мыслит образами, а это может быть человек самых разных профессий».

Также в ходе встречи Владимир Путин пообещал, что российские власти нарастят темпы развития саровского ядерного центра. По словам главы государства, центр вносит вклад в развитие науки и экономики страны.

Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) — был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. В настоящее время центр входит в состав ядерного оружейного комплекса Росатома, продолжая работать в области разработки ядерного оружия.