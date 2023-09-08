Путин пообещал наращивать темпы развития саровского ядерного центра

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Российские власти нарастят темпы развития саровского ядерного центра, пообещал президент РФ Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра. По словам главы государства, которые приводит РИА Новости, центр вносит вклад в развитие науки и экономики страны.

Прежде всего хотел бы поблагодарить вас, ваших коллег, руководителей за тот вклад, который ваш центр вносит в развитие науки, в укрепление обороны страны, ядерного щита страны, вклад в развитие отдельных очень многих отраслей экономики. И надеюсь, что так и будет дальше. Более того, даже будем наращивать эти темпы, — сказал Путин.

Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) — был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Именно в Сарове были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.

В настоящее время центр входит в состав ядерного оружейного комплекса Росатома. Он является крупнейшим научно-техническим центром РФ, продолжая работать в области разработки ядерного оружия.

Также в ходе встречи Путин заявил, что конфликт на Украине был целенаправленно спровоцирован недоброжелателями, это делалось в том числе чтобы ограничить развитие России.

Ранее председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши ранее заявил, что миру угрожает ядерный конфликт. Он подчеркнул, что запасы ядерных вооружений и потенциалы у разных государств продолжают расти вопреки Договору о нераспространении ядерного оружия. По мнению Кереши, соглашение о запрете проведения ядерных испытаний остается ключевым элементом международной структуры разоружения.