«Ближе, чем когда-либо»: в ООН предупредили о ядерной катастрофе Глава сессии ГА ООН Кереши заявил о приближении ядерной катастрофы

Фото: shutterstock

Мир находится как никогда близко к глобальной ядерной катастрофе, заявил председатель 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кереши на заседании всемирной организации. По его словам, которые приводит ТАСС, применение вооружения соответствующего типа рискует сделать ситуацию неконтролируемой. Государства уже увеличивают свои военные расходы и наращивают ядерные запасы, добавил он.

Мы видим много свидетельств того, что запасы ядерных вооружений и потенциалы растут, что противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия. <...> Мы сейчас находимся ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо в этом столетии. Мы не можем увидеть ужасающую ловушку, которую расставили человечеству, полагаясь на ядерные вооружения, — заявил Череши.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний остается ключевым элементом международной структуры разоружения, добавил он. Государствам необходимо понимать, что так называемая «ограниченная ядерная война» не может существовать.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден готов обсудить с властями КНДР вопрос об устранении ядерного оружия на Корейском полуострове. По его словам, переговоры могут начаться без каких-либо предварительных требований.