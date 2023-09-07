Посольство РФ в США: поставки ВСУ снарядов с ураном погубят целые поколения

Фото: U.S. Air Force

Решением поставить снаряды с обедненным ураном на Украину администрация США ставит крест на целых поколениях, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. В диппредставительстве отметили, что таким образом американская сторона показывает готовность воевать не только до последнего украинца.

Решение администрации поставить Киеву снаряды с обедненным ураном — показатель бесчеловечности. Очевидно, что одержимый идеей нанести России «стратегическое поражение» Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях, — заявили посольстве.

Представители диппредставительства также подчеркнули, что Вашингтон осознанно идет на передачу вооружений неизбирательного действия. В Ираке и на Балканах от «уранового следа» американцев пострадали тысячи мирных граждан, добавили в посольстве.

Ранее власти США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $175 млн. В него вошло дополнительное оборудование для систем противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие, а также снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.