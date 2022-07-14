Посольство РФ: санкции США создали сложности для импортеров сельхозтоваров Посольство РФ: односторонние санкции США мешают импортерам сельскохозяйственной продукции

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Посольство России в Вашингтоне заявило, что односторонние санкции США приводят к серьезным проблемам у импортеров сельскохозяйственной продукции. Рушатся цепочки поставок, из-за чего им сложно получать сельхозтовары, отметили в дипмиссии, передает ТАСС.

Вашингтон активно использует нелегитимные односторонние санкции, призванные заблокировать торгово-экономическое взаимодействие нашей страны с внешним миром, готов и дальше подрывать цепочки поставок. Как следствие — государства-импортеры испытывают значительные сложности в получении сельхозтоваров, — подчеркнули в посольстве.

Дипломаты добавили, что Россию стараются вытеснить из сферы торговли продовольствием, при этом ее же обвиняют в использовании сельхозтоваров как политического оружия.

Также в посольстве опровергли обвинения, высказываемые в адрес Москвы в том, что она препятствует вывозу продукции аграриев с Украины морским путем.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Вершинин, комментируя прошедшие в Стамбуле переговоры по «зерновому» вопросу, заявил, что препятствий для вывоза украинского зерна со стороны России нет. По его словам, Украина сначала должна разминировать свои порты.