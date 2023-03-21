Помощник Путина оценил перспективы встречи президента с Байденом Ушаков: Путин не планирует встречаться с Байденом

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться со своим американским коллегой Джо Байденом, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает «Интерфакс». При этом он не стал исключать, что такая встреча когда-нибудь состоится.

Только знаю, что такая встреча не планируется, — сказал Ушаков.

Также ему был задан вопрос о том, насколько реальным считают в Кремле возможный арест бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Ушаков заявил, что на переговорах с главой КНР Си Цзиньпином эта тема не поднималась.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что условий для переговоров Байдена и Путина пока не создано. Представитель администрации напомнил, что американский лидер неоднократно повторял, что Путин не привержен «реальному разговору о мире». По его словам, Байден хочет, чтобы российский президент был искренним. Он при этом не стал говорить об ожиданиях Белого дома по этому вопросу, а лишь повторил, что Россия должна вывести свои войска с территории Украины.