Полянский оценил сроки установления мира на Украине Полянский: Запад не прилагает дипломатических усилий для достижения мира на Украине

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Дмитрий Полянский

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что до установления мира на Украине далеко. По его словам, которые приводит РИА Новости, причиной является отсутствие дипломатических усилий со стороны Запада.

Думаю, что в данный момент мы достаточно далеки от мира. На данном этапе трудно продвинуться дальше, поскольку со стороны западных стран не предпринимаются значимые дипломатические усилия, — подчеркнул дипломат.

Он уточнил, что западные страны напротив, только раздувают конфликт, продолжая поставлять на Украину оружие и вооружения. В такой ситуации трудно говорить, что прилагаются какие-либо значимые усилия для достижения мира, отметил Полянский.

Ранее Дмитрий Полянский заявил NEWS.ru, что многих представителей развивающихся стран стала раздражать зацикленность западных коллег на Украине. По его словам, в организации стали чаще напоминать о других остро стоящих и застарелых проблемах, которым не уделяется столько внимания.