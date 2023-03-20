Полянский: многих в ООН раздражает зацикленность Запада на Украине

Фото: МИД РФ

Дмитрий Полянский

Многих представителей развивающихся стран стала раздражать зацикленность западных коллег на Украине, заявил в интервью NEWS.ru российский дипломат, первый заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский. По его словам, в организации стали чаще напоминать о других остро стоящих и застарелых проблемах, которым не уделяется столько внимания.

Многие говорят, что да, Украина — это серьезный кризис, но в мире есть много и других проблем, но им такого внимания не уделяется. Когда речь идет о выделении средств на какие-то застарелые и очень острые проблемы, как Йемен, Сирия, африканские страны, то туда выделяются крохи, а как только речь об Украине, тут же находятся десятки миллиардов долларов, — возмутился Полянский.

Дипломат указал на то, что средства у Запада находятся не только на гуманитарную помощь, но и на оружие. По словам Полянского, развивающиеся страны видят эти двойные стандарты, из которых делают вывод, что их проблемы западный мир не волнуют.

Ранее Полянский заявил, что Западу стало сложнее продвигать свои идеи относительно Украины в Генеральной Ассамблее ООН, так как в международной организации падает интерес к украинскому конфликту. По его мнению, многие развивающиеся страны осознали, что Запад и страны НАТО ведут с Москвой прокси-войну руками украинцев.