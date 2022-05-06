Политолог Рубаев пригрозил казахским националистам вооружённым вторжением

Фото MOD Russia/Global Look Press

В Казахстане развивается некий «националистический угар», об этом говорит ролик, в котором местные нацисты угрожают России «забрать Оренбург», отметил политолог Аслан Рубаев. По его мнению, Запад не поможет Казахстану, если Россия захочет ввести в страну вооружённые силы, пишет «Царьград».

Мы видели недавний ролик, в котором говорят, что, мол, мы у вас ещё и Оренбург заберём. То есть начинается некий националистический угар в Казахстане. Ничему история не учит. Глядя на Украину, надо понять, что мы туда войдём и Запад не поможет, — отметил Рубаев.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором местный житель на некоем строительном объекте решил порассуждать о межнациональных отношениях в Казахстане. Мужчина предложил поддержать Украину, а заодно забрать Тюмень, Саратов, Оренбург.

Политолог напомнил, что в Казахстане, преимущественно в северных регионах, проживает около 3 млн русских людей. По его словам, многие из них находятся не в самых комфортных условиях. Рубаев считает, что если в Казахстане продолжит развиваться националистическая риторика, это может привести к серьёзным последствиям.

Ранее в Алма-Ате организаторы праздничных мероприятий в честь Дня Победы назвали георгиевскую ленту «провоцирующей символикой». В стране также отказались от шествия «Бессмертного полка», заменив его акцией памяти «Поклонимся героям». Вместо принятых ранее символов на месте проведения акции всем будет раздаваться «Лента Победы». Она представляет собой шёлковую ленту небесно-голубого цвета, с нанесённым на неё казахским национальным орнаментом золотистого цвета, а также изображением ордена Отечественной войны.