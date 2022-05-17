Политолог назвал условия прекращения огня со стороны Украины Политолог Безпалько: Украина прекратит вести огонь в случае военного поражения

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Украина прекратит вести огонь только в случае «сильного» военного поражения или при смене власти в стране, заявил политолог Богдан Безпалько. По его словам, только в такой ситуации Киев будет готов к переговорам и мирному урегулированию конфликта, пишет Pravda.Ru.

Первое условие — сильное военное поражение. Второе — это смена власти на Украине. Третье может просто сочетать первый и второй сценарии. В этом случае действительно Украина может пойти на какие-то переговоры и мирные соглашения, — отметил Безпалько.

Он считает, что Запад использует Украину в качестве инструмента для борьбы с Россией. При этом зарубежным партнёрам Киева нет дела до того, что страна может потерять свою государственность, заверил политолог. Безпалько считает, что после «поломки» Украины как инструмента Запад сможет договориться с Россией на её обломках.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский осудил попытки своего французского коллеги Эммануэля Макрона выступить посредником в сложившейся ситуации между Москвой и Киевом. Украинская сторона на уступки не пойдёт, сказал он.